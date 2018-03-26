Рейтинг вокзалов

/Транспорт/

Около 2,5 млн пассажиров отправлено с крупных вокзалов Северо-Кавказской магистрали в январе-феврале 2018 года.

С вокзалов Северо-Кавказской региональной дирекции железнодорожных вокзалов за два месяца 2018 года отправлено около 2,5 млн пассажиров.

При этом в пригородном сообщении отправлено свыше 1,3 млн, а в дальнем – 1,1 млн человек.

Наибольшая нагрузка пришлась на вокзалы Ростова-на-Дону (360 тыс.), Адлера (262 тыс.), Краснодара (243 тыс.), Сочи (242 тыс.), Пятигорска (121 тыс.) и Кисловодска (112 тыс.).

Источник: пресс-служба СКЖД