Северо-Кавказская магистраль присоединилась к международной акции «Час Земли»

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Северо-Кавказская железная дорога поддержала международную экологическую акцию «Час Земли».

Это ежегодное событие проводится с призывом к частным лицам и организациям выключить свет и электроприборы на один час, чтобы привлечь внимание человечества к проблемам окружающей среды, изменения климата и рационального природопользования.

В рамках акции 24 марта с 20:30 по 21:30 на 15 вокзалах Северо-Кавказской региональной дирекции железнодорожных вокзалов отключили архитектурно-художественная подсветка зданий и рекламных конструкций.

Без световой иллюминации на один час остались вокзалы Ростов-Главный, Краснодар-1, Армавир-2, Туапсе, Лазаревская, Лоо, Сочи, Хоста, Адлер, Эсто-Садок, Олимпийский парк, Роза Хутор, Кисловодск, Минеральные Воды, Ессентуки.

ОАО «РЖД» уделяет значительное внимание внедрению и использованию ресурсосберегающих технологий. На вокзалах устанавливаются современные системы очистки сточных вод, светодиодное освещение, солнечные батареи, контейнеры для раздельного сбора мусора и пресс-компакторы.

35 крупнейших вокзальных комплексов по всей России оснащены системой «Умный вокзал»: автоматизированный диспетчерский центр круглосуточно контролирует работу основных систем жизнеобеспечения здания (вентиляция, кондиционирование, освещение, отопление и увлажненность воздуха). Подобные технологии позволяют значительно экономить природные ресурсы.

Железнодорожный транспорт – один из наиболее экологически чистых видов транспорта. При этом компания прилагает усилия для повышения эффективности своей природоохранной деятельности.

Источник: пресс-служба СКЖД