Госавтоинспекторы Новороссийска приняли в школу дорожных знаков дошколят

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Сотрудники Отдела ГИБДД провели урок по Правилам дорожного движения в одном из детских садов Новороссийска. Госавтоинспекторы рассказали детям об истории появления Правил дорожного движения, и организовали импровизированную школу дорожных знаков.

Полицейские вместе с ребятами разобрали ситуации, возникающие на дорогах и способы их разрешения, рассказали о значении дорожных знаков и о том, как важно в салоне автомобиля находиться в детском удерживающем устройстве и быть пристегнутым ремнями безопасности. А чтобы закрепить полученные знания, предложили сыграть в дорожное лото. В завершении встречи полицейские вручили ребятам полезные подарки – световозвращающие браслеты. Провожая инспекторов, дети пообещали рассказать о полученных знаниях родителям, бабушкам и дедушкам и всегда соблюдать Правила дорожного движения.

Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску.

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску