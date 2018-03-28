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Думаем о безопасности заранее

На днях в 20 часов 00 минут на улице Пластунская в районе АЗС «Росснефть» Центральном районе города Сочи произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал несовершеннолетний пассажир.

По предварительным данным, 23 летний водитель автомобиля ВАЗ 21099 не избрал безопасную дистанцию, до впереди едущего транспортного средства и допустил столкновение с автомобилем Лада Гранта которым управлял 27 летний житель Краснодарского края. В результате ДТП пострадала 2 летняя пассажирка автомобиля Лада Гранта, от серьезных травм ребенка уберегло детское удерживающее устройство. Оба водителя были пристегнуты и не пострадали в дорожно-транспортном происшествии.

По предварительным данным, виновным в случившемся ДТП является водитель автомобиля ВАЗ 21099.

Напоминаем, что невнимательность и несоблюдение скоростного режима может привести к трагедии. Пренебрежение этими требованиями приводит к самым тяжелым последствиям.

Источник: отдел ГИБДД УВД по городу Сочи

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Категория: Новости / Транспорт

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