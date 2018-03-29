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Новороссийские Госавтоинспекторы провели с велосипедистами интерактивную игру на свежем воздухе

В рамках профилактического мероприятия «Внимание – дети!», в период весенних школьных каникул сотрудники Госавтоинспекции Новороссийска проводят профилактические беседы с юными участниками дорожного движения.

Сотрудники ГИБДД встретились со школьниками- велосипедистами. Вместе с инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения дети приняли участие в познавательной викторине, связанной с правилами езды на велосипеде. Школьникам напомнили, что во время каникул нужно не забывать о Правилах дорожного движения, в темное время суток использовать светоотражающие элементы и соблюдать правила безопасности при езде на велосипедах. Встреча завершилась интерактивной игрой по правилам дорожного движения.

 

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску

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Категория: Новости / Транспорт

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