/Транспорт/

14-го Международного транспортного форума «ЮгТранс-2018»

29 марта в Геленджике в отеле Kempinski Grand Hotel Gelendzhik 5*, открылся 14-ый Международный транспортный форум «ЮгТранс-2018». 

Традиционно в эти два дня работы Форума делегатов ожидает насыщенная деловая и экскурсионная программа.

«ЮгТранс» – один из основных на Юге России международных форумов в сфере транспорта. Авторитетная площадка мероприятия объединяет лучших экспертов страны, лидеров транспортных компаний, грузовладельцев, руководителей органов государственной власти и всех специалистов, имеющих интересы в транспортной сфере. Резолюции делегатов форума учитываются при формировании стратегии развития транспортной отрасли региона и всей страны.

Множество задач ожидает внимания участников дискуссии «ЮгТранс-2018»: это и создание единого транспортного пространства на территории ЕАЭС, и возвращение транзитных грузопотоков, модернизация транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности. 

Делегаты форума обсудят новые инвестиционные проекты, развитие грузовых перевозок, перспективы контрактной логистики, и многие другие важные задачи и проблемы. 

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Транспорт

Просмотров: 154 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

На территории Новороссийска будет проведена проверка системы оповещения

На Кубани досрочный ЕГЭ по математике сдали 326 человек

"Черноморец" проиграл в Нальчике "Спартаку" с разницей в один мяч

В 26 торгово-развлекательных комплексах края проведены пожарно-технические учения

Поздравление с Днём единения народов России и Беларуси