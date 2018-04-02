14-го Международного транспортного форума «ЮгТранс-2018»

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29 марта в Геленджике в отеле Kempinski Grand Hotel Gelendzhik 5*, открылся 14-ый Международный транспортный форум «ЮгТранс-2018».

Традиционно в эти два дня работы Форума делегатов ожидает насыщенная деловая и экскурсионная программа.

«ЮгТранс» – один из основных на Юге России международных форумов в сфере транспорта. Авторитетная площадка мероприятия объединяет лучших экспертов страны, лидеров транспортных компаний, грузовладельцев, руководителей органов государственной власти и всех специалистов, имеющих интересы в транспортной сфере. Резолюции делегатов форума учитываются при формировании стратегии развития транспортной отрасли региона и всей страны.

Множество задач ожидает внимания участников дискуссии «ЮгТранс-2018»: это и создание единого транспортного пространства на территории ЕАЭС, и возвращение транзитных грузопотоков, модернизация транспортной инфраструктуры и увеличение пропускной способности.

Делегаты форума обсудят новые инвестиционные проекты, развитие грузовых перевозок, перспективы контрактной логистики, и многие другие важные задачи и проблемы.