В Сочи пройдут масштабные комплексные показные учения на стадионе «Фишт»

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5 апреля в 10:00ч. на территории Олимпийского парка Сочи пройдут учения по теме: «Организация системы управления и межведомственного взаимодействия при тушении пожаров и ликвидации ЧС во время проведения международных спортивных мероприятий на стадионе «Фишт».

В мероприятии примут участие сотрудники 10 ОФПС по Краснодарскому краю, Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, Авиационно-спасательного центра ЮРЦ МЧС России, а также силы и средства муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС Краснодарского края – спасатели, медики, сотрудники полиции, Росгвардии, представители администрации города, а также специалисты других экстренных служб.

Учения проводятся с целью отработки практических действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и происшествий, в том числе медицинского, транспортного обеспечения, проведения эвакуационных мероприятий и действий персонала объекта в случае ЧС, а также с целью проверки организация системы управления и межведомственного взаимодействия при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации для обеспечения наиболее эффективного проведения аварийно-спасательных работ.

По легенде учений, на территории стадиона произошло возгорание, при горении выделяется густой черный дым. Происходит сильное задымление помещений и путей эвакуации.

На месте условной ЧС проведут эвакуацию пострадавших различными способами в лечебно-профилактические учреждения Краснодарского края, в том числе с применением авиации – вертолета с медицинским модулем. Специалисты МЧС проведут разведку в зоне ЧС и отработают действия по тушению возгорания.

Всего в учениях будут задействованы более 200 человек, более 30 единиц техники.

Источник: Отдел информационного обеспечения деятельности МЧС России