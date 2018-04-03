Принят закон о «невозвратных билетах» на поезда дальнего следования

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Государственная Дума приняла документ в третьем чтении, он вступит в силу с 1 января 2019 года

Отсутствие в настоящее время в Уставе (железнодорожного транспорта Российской Федерации — прим. ред.) норм, предоставляющих возможность перевозчику не осуществлять при определенных условиях возврат проездных документов (билетов), вынуждает перевозчика учитывать риск убытков от возврата проездного документа (билета) при определении его цены, что увеличивает стоимость перевозки для всех пассажиров», — говорится в пояснительной записке.

Теперь в соответствии с принятым законом появится новый тариф на поезда дальнего следования, который будет стоить дешевле, так как перевозчики не будут включать в него риск убытков от возврата проездного документа.

«От применения нерегулируемых тарифов, не предусматривающих включение в стоимость билетов риска убытков от возврата, в первую очередь получат выгоду пассажиры, которые могут заранее спланировать свое путешествие, поскольку так называемые невозвратные билеты всегда дешевле, нежели обычные», — отмечается в сопроводительных материалах.

Вернуть такой билет и получить обратно деньги удастся лишь в некоторых случаях. В частности, это возможно в случае внезапной болезни пассажира или следующего с ним члена семьи, смерти члена семьи пассажира или в случае отмены отправления поезда.