Туту.ру запустил расписание электричек Северо-Кавказской железной дороги

/Транспорт/

Речь идет о таких областных центрах, как Краснодар, Махачкала, Ростов-на-Дону и Ставрополь. Данные об отправлениях доступны как в веб-версии, так и в приложении. Кстати, конкретно для Краснодара расписание можно посмотреть здесь: https://krasnodar.tutu.ru/

Сервис путешествий Туту.ру добавил расписание пригородных поездов Северо-Кавказской

железной дороги.

Данные об отправлениях, прибытиях и фактическом следовании электричек доступны как

на главной странице сервиса «Электрички» Туту.ру, так и на

специальных страницах регионов.

Расписание пригородных поездов можно найти, как на сайте Туту.ру, так и в мобильных

приложениях для Android и iOp.

Источник: Сервис путешествий Tutu.ru