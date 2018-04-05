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Туту.ру запустил расписание электричек Северо-Кавказской железной дороги
Речь идет о таких областных центрах, как Краснодар, Махачкала, Ростов-на-Дону и Ставрополь. Данные об отправлениях доступны как в веб-версии, так и в приложении. Кстати, конкретно для Краснодара расписание можно посмотреть здесь: https://krasnodar.tutu.ru/
Сервис путешествий Туту.ру добавил расписание пригородных поездов Северо-Кавказской
железной дороги.
Данные об отправлениях, прибытиях и фактическом следовании электричек доступны как
на главной странице сервиса «Электрички» Туту.ру, так и на
специальных страницах регионов.
Расписание пригородных поездов можно найти, как на сайте Туту.ру, так и в мобильных
приложениях для Android и iOp.
Источник: Сервис путешествий Tutu.ru