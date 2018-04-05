В отделе ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску подвели итоги работы за 3 месяца

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За 3 месяца 2018 года на территории Новороссийска зарегистрировано 66 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек погибли и 80 получили ранения. Число ДТП, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизилось на 6, количество раненых на 1, число погибших снизилось на 1. В первом квартале отмечается снижение количества ДТП, совершенных водителями в состоянии алкогольного опьянения - 4 факта (7 ДТП в аналогичном периоде прошлого года).

Как показывает анализ, наиболее частыми причинами дорожно-транспортных происшествий являются – выезд на полосу, предназначенную для встречного движения (в 13 ДТП погибло 3 человека, 21 человек получили ранения различной степени тяжести), нарушение правил проезда пешеходного перехода (в 14 ДТП погиб 1 пешеход, 15 ранено), нарушение очередности проезда (в 12 ДТП, ранено 17 человек).

Особого внимания требует ситуация с происшествиями с участием детей. В 9 ДТП 9 несовершеннолетних в возрасте до 16 лет получили ранения различной степени тяжести. Работа по снижению детского дорожно-транспортного травматизма ведется ежедневно.

Наиболее аварийным днем недели отмечено воскресенье. Больше всего ДТП происходит с 16 до 22.00 часов. По-прежнему, основным видом ДТП остается - столкновение транспортных средств – 29 ДТП.

С начала 2018 года сотрудниками Отдела ГИБДД и ОР ДПС Новороссийска задержано 224 водителя, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, из них 175 водителей не выполнили законное требование сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования.

За 3 месяца 2018 года в отношении водителей, эксплуатирующих автомобили с тонированными сверх нормы стеклами, составлено 592 административных материала.

Пристальное внимание и ежедневная работа патрулей ДПС ведется в сфере безопасности детских перевозок и использования специальных удерживающих устройств. С начала 2018 года составлено 308 административных протоколов по ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ («Нарушение требований к перевозке детей»).

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску