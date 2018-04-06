В Краснодаре обсудили безопасность дорожного движения в регионе

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Заседание межведомственной комиссии в режиме видеоселектора состоялось под руководством вице-губернатора Анатолия Вороновского.

В мероприятии приняли участие руководители федеральных, краевых государственных органов исполнительной власти, а также председатели муниципальных комиссий по безопасности дорожного движения, главы районов.

Как отметил заместитель руководителя региона, в текущем году обстановка с детским дорожно-транспортным травматизмом остается сложной. По итогам трех месяцев в крае произошло 118 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 5 детей погибли и 127 получили ранения. Кроме того, с участием детей-пешеходов произошло 58 ДТП, 4 ребенка погибли, 56 были травмированы.

– Необходимо исключить любой формальный подход к обеспечению безопасности детей на дорогах. Для этого нужно наладить межведомственное взаимодействие по всем направлениям для решения проблем по предотвращению ДТП с участием несовершеннолетних, – подчеркнул Анатолий Вороновский.

Так, на территории Кубани для снижения этих показателей проводится «Месячник дорожной безопасности детей-пешеходов». Участники совещания пришли к выводу, что определяющим фактором в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма должно стать качество обучения детей правилам дорожного движения, отработка с ними практических действий.

Также участники совещания обсудили вопросы соблюдения противопожарной безопасности на предприятиях и пассажирских транспортных средствах.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края