Отдел ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску предупреждает

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В связи с празднованием Православной Пасхи, ночными богослужениями, проводимыми в ночь с 7 на 8 апреля, сотрудники Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску предупреждают водителей о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Такое вождение представляет повышенную опасность для всех участников дорожного движения. Под влиянием алкоголя и иных веществ снижается реакция, возникает излишняя самоуверенность, пренебрежительное отношение к соблюдению Правил дорожного движения, а это прямые предпосылки к совершению ДТП с тяжкими последствиями.

Помните, что за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, КоАП РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения влечет за собой административный штраф в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, влечет административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение административного штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом не может применяться административный арест, в размере 30 000 рублей.

Вышеуказанные административные санкции применяются в случае, если в действиях лиц не содержатся признаки уголовно наказуемых деяний.

Источник: Начальник отделения по исполнению административного законодательства ОГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску майор полиции Джемилев И.Б.