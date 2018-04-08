Новая ежедневная "Ласточка" начала курсировать по маршруту Краснодар – Кисловодск

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Новый дневной поезд "Ласточка" № 818/809 начал ежедневно курсировать между Краснодаром и Кисловодском с 1 апреля.

Перевозчиком является АО "Федеральная пассажирская компания" (дочернее общество ОАО "РЖД"). Новый поезд назначен для повышения качества обслуживания пассажиров в связи высоким спросом на перевозки на этом направлении.

Поезд ежедневно отправляется из Краснодара в 15:47, прибывая на вокзал Кисловодска в 22:14. Время в пути следования составляет 6 часов 27 минут. Из Кисловодска "Ласточка" отправляется в 06:07, прибывая в Краснодар в 12:30 (время в пути – 6 часов 23 минуты). Поезд совершает 11 остановок, в том числе на станциях Кавказская, Армавир, Невинномысск, Минеральные Воды, Пятигорск.

Дневные экспрессы – это ускоренные поезда, курсирующие в дневное время суток и состоящие, в основном, из современных вагонов с местами для сидения. Дневные экспрессы пользуются повышенным спросом у пассажиров. Населенность отдельных маршрутов достигает 70%, а в праздничные дни – 100%.

Маршрутная сеть дневных поездов постоянно расширяется, на сегодня курсируют 55 пар по 28 внутригосударственным маршрутам, в том числе: Ростов – Краснодар, Ростов – Новороссийск, Ростов – Кисловодск, Краснодар – Адлер, Краснодар – Имеретинский курорт, Москва – Ярославль, Москва – Белгород, Москва – Смоленск, Москва – Курск, Москва – Брянск, Москва – Саранск, Краснодар – Адлер и другие.

Перевозки пассажиров дневными поездами постоянно растут. Так, если в 2017 году ими было перевезено более 12 млн пассажиров (+ 19,4% к 2016 году) и их доля от общего объема перевозок АО "ФПК" составила 13,5%, то уже в январе-феврале 2018 года дневными поездами воспользовались свыше 2 млн пассажиров (+24% к аналогичному периоду прошлого года) и их доля составила 16,2%.

Всю необходимую информацию о времени прибытия и движении поездов, а также о тарифах на оформление проездных документов можно получить на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" или по телефону горячей линии Единого информационно-сервисного центра ОАО "РЖД" 8-800-775-00-00.

Источник: пресс-служба СКЖД