Новые пассажирские вагоны для поездов дальнего следования поступили на СКЖД

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В I квартале 2018 года Северо-Кавказский филиал АО «ФПК» получил 38 новых пассажирских вагонов. Из них 25 плацкартных вагона и 13 вагонов в двухэтажном исполнении: 10 купейных, 1 вагон СВ, 1 штабной вагон с купе для проезда маломобильных пассажиров и 1 вагон-ресторан.

Новые двухэтажные вагоны будут включены в состав поезда сообщением № 3/4 Москва – Кисловодск.

Плацкартные вагоны войдут в составы поездов: № 11/12 Анапа – Москва и 19/20 Ростов-Москва.

Напомним, в текущем году АО "ФПК" планирует закупить 686 вагонов, из которых 589 вагонов (или 86%) – плацкартные. Такое распределение обусловлено их востребованностью у пассажиров. По статистике, более 65% пассажиров АО "ФПК" выбирают для своих поездок по железной дороге именно плацкартные вагоны.

Отметим, что весь новый подвижной состав оборудован системами кондиционирования воздуха, биотуалетами. При отделке салонов использованы современные качественные материалы, обеспечивающие высокую теплоизоляцию, износостойкость и пожарную безопасность.

Для удобства пассажиров в вагонах увеличено количество электрических розеток, встроены USB-разъемы для подзарядки мобильных телефонов и других устройств в пути следования. Вагоны оборудованы системами оповещения (на табло выводится точное время и информация о температуре воздуха) и видеонаблюдения.

Источник: пресс-служба СКЖД