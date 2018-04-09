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Строители завершили монтаж обтекателей по фасаду автодорожной арки Крымского моста. Эти конструкции минимизируют ветровое воздействие на арочный пролет и обеспечат комфортную эксплуатацию автодороги на участке над фарватером Керчь-Еникальского канала.

«Для Керченского пролива штормовые условия с высокими скоростями ветра – стандартное явление. Расчетная скорость ветра на уровне проезжей части арочного пролета в исключительных случаях может достигать 40 м/с. Для предотвращения негативных аэродинамических явлений были проведены специализированные исследования, натурные испытания. Полученные результаты позволили нам запроектировать определенную форму обтекателей – как крыло самолета, - рассказал заместитель директора по проектированию «Института Гипростроймост – Санкт-Петербург» Виктор Галас. – Это 190 элементов металлоконструкций, создающих своеобразный «карниз» по фасаду арки».

Обтекатели монтировались непосредственно с арочного пролета, в безопасном для судоходства режиме, без каких-либо ограничений для движения судов по Керчь-Еникальскому каналу.

Одновременно на автодорожной арке продолжается монтаж элементов обустройства автодороги: установлены все 14 мачт наружного освещения, по внешним полосам движения – барьерное ограждение. Завершается нанесение гидроизоляции на полотно проезжей части, после чего дорожники приступят к укладке асфальтобетона.

*Длина арочных пролетов Крымского моста – 227 метров. Подмостовой габарит шириной 185 метров и высотой 35 метров обеспечивает беспрепятственный пропуск всех судов, курсирующих через Керчь-Еникальский канал. Высота арок в высшей точке – 45 метров от нижнего пояса (или 80 метров от поверхности воды). Оба арочных пролета – железнодорожный и автодорожный – были установлены в проектное положение в 2017 году во время уникальных морских операций в Керченском проливе.

Вес автодорожной арки составляет около 5 тысяч тонн. Ширина – 30 метров по затяжке (нижняя часть), 15 метров – в верхней части. Она окрашена антикоррозийной краской сигнального белого цвета. На формирование такой защиты от коррозии, выполненной в три слоя, ушло более 46 тысяч литров краски.

Автодорожный арочный пролет включает почти 200 крупных элементов (блоки ортотропных плит, арочные своды). Их сборка велась на керченском берегу, для этого было выполнено 3,6 км стыковых швов первой категории, закручено 175 тысяч штук (или 110 тонн) высокопрочных болтов.

Связь нижнего пояса с арочным сводом обеспечивают гибкие подвески – цельные канаты толщиной 6 см закрытой конструкции, изготовленные из высокопрочной стальной проволоки, произведенной с использованием технологии горячего цинкования.

На арке также смонтированы смотровые ходы, кабеленесущие конструкции, молниезащита и заземление, элементы системы мониторинга инженерных конструкций, аэронавигационная и судовая сигнализации.

Источник: http://www.most.life