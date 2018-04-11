На Северо-Кавказской магистрали пресечено 188 хищений в первом квартале 2018 года

/Транспорт/

В январе-марте 2018 года на полигоне СКЖД пресечено 188 хищений на сумму 2,6 млн рублей. Наиболее часто объектом преступных посягательств становились детали верхнего строения пути, перевозимые грузы, цветной металл и устройства СЦБ.

Зафиксировано 291 фактов административных правонарушений и 14 случаев хулиганства и вандализма.

Кроме того, за три месяца 2018 года в зоне деятельности Северо-Кавказской железной дороги обнаружено 47 бесхозных подозрительных предметов, для проверки которых привлекались правоохранительные органы.

В общей сложности за административные и уголовные правонарушения в январе-марте 2018 года на Северо-Кавказской железной дороге задержано 479 человек.

Дополнительно напоминаем, что за незаконное вмешательство в деятельность железной дороги может наступить административная, либо уголовная ответственность.

Правонарушители могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 158 "Кража", ст. 207 "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", ст. 213 "Хулиганство", ст. 214 "Вандализм", ст. 267 "Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения" Уголовного кодекса РФ; к административной ответственности по ст. 11.1 "Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене" и ст. 11.15 "Повреждение имущества на транспортных средствах общего пользования, грузовых вагонов или иного предназначенного для перевозки и хранения грузов на транспорте оборудования" Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Источник: пресс-служба СКЖД