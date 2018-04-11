Лучшие авиакомпании России по мнению пассажиров

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Сервис путешествий Туту.ру проанализировал почти 35 тысяч отзывов пассажиров, совершивших полет на самолете в 2017 году, и выяснил, какие российские авиаперевозчики удостаиваются наивысших оценок пассажиров.

Люди оценивали впечатление от авиаперевозчика в целом, отношение бортпроводников, качество питания (если оно было включено в стоимость билета), состояние самолета и пунктуальность перевозчиков. Своим впечатлением о путешествии могли поделиться только те пассажиры, которые приобрели билет на Туту.ру и совершили полет .

В первом рейтинге авиакомпаний Туту.ру, который был опубликован в феврале 2017 года, наивысших оценок удостоились авиакомпании «Россия», «Аэрофлот», S7 Airlines, «Ямал» и NordWind Airlines.

В новом рейтинге первенство принадлежит «Аэрофлоту» (9.11 балла из 10 возможных), сместившему «Россию» на вторую позицию (9,04 балла). Также в тройку лидеров входит S7 Airlines (8,87 балла). Четвертое место еще у одного представителя группы компаний «Аэрофлот» — «Авроры» (8,83 балла), пятое — у «Ямала» (8,71 балла).

В список из 12 позиций также вошли Nordstar, Red Wings, Utair, Ural Airlines, Nordwind Airlines, «Победа» и уже несуществующая «ВИМ-Авиа». В анализе участвовали 15 крупнейших авиакомпаний России (по данным Росавиации за 2017 года). При этом из списка были исключены Azur Air и Royal Flight, специализирующиеся на чартерной перевозке, а также авиакомпания «Глобус», летающая под ливреей S7 Airlines.

В таблице ниже приведены самые распространенные позитивные и негативные отзывы. Однако, при анализе отзывов пассажиров следует иметь в виду, что 85% всех полученных экспертами Туту.ру откликов позитивные: пользователи довольны перевозчиком и полетом в целом. Менее 5% пассажиров пишет о недостаточно хорошем состоянии самолета и не более 4% недовольны персоналом. Наибольшее число нареканий у пассажиров вызывает бортовое питание. 16% отзывов — жалобы на вкус и размер блюд.

В целом, пассажиры не любят терять время. Будь это задержка рейса или долгая выдача багажа — впечатление от путешествия портится. По этой же причине предпочтительнее посадка через «рукав», а не долгая поездка автобусах через взлетно-посадочную полосу.

Если есть прямой перелет между городами, то пассажиры скорее пожертвуют комфортом, питанием и багажом, чем воспользуются лучшими условиями на рейсах с пересадками. Отзывы о безальтернативных рейсах (единственный способ добраться по воздуху или вообще единственный способ добраться), как правило, положительные.

Если в начале 2017 года жалобы на скудное питание встречались очень часто, то к концу года пассажиры привыкли к тому, что на коротких перелетах питание очень часто не предоставляется, а исключения из этого правила стали их удивлять и радовать. Напитки и небольшой снек при перелетах менее 2 часов существенно повышают удовлетворенность пассажиров полетом.

Однако, превыше всего — безопасность. Поэтому много положительных отзывов о мастерски совершенных взлетах и посадках, о новых самолетах. Если задержка рейса вызвана дополнительными проверками безопасности или обработкой самолета — пассажиры редко снижают общую оценку перелета. А вот задержки без видимых причин и объяснений со стороны перевозчика вызывают очень сильный негатив. Если самолет выглядит старым — протертые кресла, неисправные подлокотники, капающий конденсат и так далее — пассажиры переживают о техническом состоянии и возрасте самолета, нервничают и снижают оценки за перелет.

Часто пассажиры пишут о том, что впечатления о перелете спасли бортпроводники — искренним доброжелательным отношением. И, наоборот, если пассажиры столкнулись на борту с грубостью, хамством, усталым видом экипажа, оценки снижают и пишут, что не чувствовали себя в безопасности.

В целом, к концу 2017 года пассажиры привыкли, что по низким тарифам багаж может быть не предусмотрен, и стали тщательнее изучать условия до покупки, что несколько снизило негатив по безбагажным тарифам. Появились положительные отзывы об авиакомпаниях, которые даже по самым дешевым тарифам разрешают бесплатно провозить хотя бы 10 килограммов багажа.

В отзывах часто жалуются на неудобные кресла или слишком маленькое расстояние между ними. Не откидывающиеся спинки также вызывают очень много негатива. Особенно сильно удобство кресел влияет на оценку длительных перелетов.

Источник: Сервис путешествий Tutu.ru