«Тотальный диктант» можно будет написать на вокзале Ростов-Главный

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14 апреля на крупнейших железнодорожных вокзалах страны можно будет написать «Тотальный диктант».

Ежегодная международная образовательная акция «Тотальный диктант» пройдет с 14:00 до 15:30 на Курском, Казанском, Ярославском, Рижском вокзалах в Москве, на Витебском вокзале в Санкт-Петербурге, а также на вокзале Ростов-Главный.

Кроме того, к акции присоединились образовательные учреждения. В донской столице «Тотальный диктант» будет проводиться на базе Ростовского государственного университета путей сообщения.

Тотальный диктант – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Это общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров.

Текст «Тотального диктанта» каждый год специально для акции пишет известный писатель. Участвовать в акции может любой желающий независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, интересов и политических взглядов.

Источник: пресс-служба СКЖД