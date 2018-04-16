Работы по благоустройству в Анапе проводятся ежедневно

/Транспорт/

4,5 тысячи квадратных метров желто-белой дорожной разметки на пешеходных переходах в городе уже нанесли сотрудники муниципального предприятия «Ремстрой». Сегодня они трудятся на улице Ленина, завтра перейдут на Черноморскую.

Это лишь часть работ по благоустройству, которая в преддверии майских праздников и грядущего курортного сезона ведется в ежедневном режиме.

На Пионерском проспекте завершено асфальтирование второй очереди велосипедной дорожки. Ее длина составила полторы тысячи метров.

Начиная с минувших выходных, в Анапе запущены три фонтана: центральный на площади перед администрацией, на улице Ленина и в Ореховой роще. В настоящее время ведутся пуско-наладочные работы на фонтане возле музея «Горгиппия» – он будет радовать жителей и гостей курорта уже на этой неделе.

Новое ограждение на Набережной установлено на участке от улицы 40-летия Победы до маяка. Кроме того, «ремстроевцы» ведут покраску ограждения старого кладбища, красят и в случае необходимости ремонтируют скамейки и урны на Набережной.

Еще одно направление работы – обустройство площадки под экспозицию военной техники на Симферопольском шоссе. Сюда завезено 1200 кубометров щебня, ведется установка бордюров, до конца недели рабочие планируют приступить к заливке площадки бетоном.

Источник: пресс-служба администрации Анапы