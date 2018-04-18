Команда Calipso из Туапсе победитель II этапа Высшего дивизиона Национальной парусной Лиги

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В минувшие выходные в Сочи на территории Sochi Grand Marina by Burevestnik group прошел II этап Высшего дивизиона Национальной парусной Лиги.

Не прошло и месяца со старта сезона, как сильнейшие яхтсмены страны вернулись в Сочи, чтобы продолжить борьбу за лидирующие позиции в турнирной таблице проекта. Ожидалось, что борьба развернется упорная, так оно и получилось, при этом, результаты прошедшего этапа можно фантастическими – почти все лидеры упустили свои позиции, а на первые строчки вырвались новички дивизиона, команды, попавшие в Высшую Лигу после победы в Премьер.

В соревновании принимали участие 27 экипажей, каждая из которых провела по 12 гонок. Всего за три дня регаты было дано 36 стартов.

На 10ой строчке итогового протокола DC Team Дениса Череватенко, перед ними ПИРогово Александра Ежкова. На восьмой строчке победитель I этапа нового сезона Navigator Sailing Team Игоря Рытова. В пятницу и субботу коллектив занимал 12ую строчку, и лишь в воскресный день удалось исправить ошибки, что повлекло скачок на 4 строчки вверх в итоговом протоколе. Отлично провела регату Rocknrolla Sailing Team во главе с Сергеем Кузнецовым – 7ое место второго этапа. Обладатели бронзы первого этапа, «Повелитель Паруса – Европа», во второй регате сезона заняли лишь 6ую строчку.

На пятом месте команда Leviathan Вадима Яхинсона. Занимая лидирующие позиции первые два дня регаты, экипаж, видимо, не справился с эмоциями и допустил ошибки, которые и привели к такому результату. Четвертое место у сочинской команды Black Sea. Яхтсмены очень уверенно начали, а в первый день вообще не оставляли соперникам никаких шансов, но и в данном случае, увы, не обошлось без нервов… Ошибки привели к лишним очкам, которые в сумме позволили занять лишь четвертую строчку протокола.

Бронзовые медали этапа у команды Конаково Ривер Клаб Дмитрия Шунина. Невероятный результат у Валерии Коваленко. Arttube RUS1 оформили полный дубль – у них вновь второе место, как и на первом этапе нового сезона.

Золото этапа у команды Calipso из Туапсе с Максимом Тарановым на руле. Яхтсмены сделали что-то невероятное: ни одного прихода ниже 4го места. Напомним, что этот коллектив попал в Высший дивизион проекта только в этом году – они стали призерами Премьер дивизиона Лиги, заслужив таким образом право гоняться в Высшей Лиги. Этот факт очень наглядно показывает, что уровень обоих дивизионов проекта очень высокий.

В рамках Высшего дивизиона проекта прошло еще несколько важный событий. Во-первых, прошла очередная регата Детского дивизиона Лиги. В ней приняли участие 10 воспитанников спортивной школы олимпийского резерва №4 г.Сочи. Победителем регаты стал Егор Сердюк. Серебро у Павла Собченко. Бронза у Данилы Лихоивана. Также для всех желающих были организованы детские береговые активности: морские викторины и кроссворды, конкурсы на вязание узлов. В честь генерального партнера проекта АО «Объединенная судостроительная корпорация» в небо были запущены 350 воздушных шаров.

Парусный марафон в Сочи все еще не закончен. В эти выходные в борьбу вступят участники Премьер дивизиона Лиги. Удастся ли победителям I этапа повторить успех и оформить дубль? Поможет ли знание акватории яхтсменам и окажутся ли результаты Премьер Лиги такими же сенсационными, как и в Высшем дивизионе? Ответы на все эти вопросы будут известны совсем скоро.