В Новороссийске сотрудники транспортной полиции раскрыли кражу оплёточного кабеля

/Транспорт/

Информация о пропаже трехжильного силового алюминиевого кабеля с территории крупного портового предприятия поступила в дежурную часть Новороссийского ЛО МВД России на транспорте от сотрудников службы безопасности.

Cтропальщик украл на своем рабочем месте 150 килограммов меди. Ущерб, который гражданин причинил работодателю, составил около 25 тысяч рублей.

Как следует из материалов уголовного дела, металл злоумышленник в конце смены частями выносил с территории предприятия. Накопив у себя дома вышеуказанное количество меди, мужчина решил сдать её в пункт приема металлов. Но заработать на краденном злоумышленнику так и не удалось. За мужчиной уже наблюдали полицейские. 46-летнего местного жителя сотрудники Новороссийского линейного отдела МВД России на транспорте задержали в момент осуществления сделки и доставили в дежурную часть, где он сразу признался в содеянном. Украденный медный кабель был изъят.

В настоящее время по факту кражи отделением дознания Новороссийского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ.

Источник: Пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте