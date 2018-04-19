Водитель маршрутки вину признал

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5 апреля 2018 года видеорегистратором зафиксирована запись, на которой водитель маршрутного такси №8 при выезде из п. Гайдук допускает грубейшие нарушения Правил дорожного движения: выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора.

По данному факту сотрудниками ОГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску была проведена проверка, по результатам которой нарушитель признал свою вину, в отношении него составлены административные материалы по статьям 12.12 КоАП РФ («Проезд на запрещающий сигнал светофора», санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей), 12.15 ч.4 КоАП РФ («Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения», санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления ТС до 6 месяцев). Меру наказания определит судебное решение.

Госавтоинспекторы призывают водителей неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. Грубейшие нарушения ПДД могут повлечь за собой ряд тяжких последствий. Берегите себя и своих близких!

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску