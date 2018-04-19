Поезд «Победа» сделал остановки с концертами

/Транспорт/

Более 6 тыс. зрителей встретили поезд «Победа» на станциях Каменская, Таганрог, Староминская, Тимашевская, Краснодар-1 и Туапсе. Впереди концерты на станциях Горячий Ключ, Крымская, Новороссийск и Ростов-Главный.

Традиционно, поезд «Победа» на станциях встречают ветераны Великой Отечественной войны, многие из которых работали на железной дороге.

Так, на станции Тимашевская ретро-состав с особой теплотой приветствовал ветеран войны, почетный железнодорожник Петр Иванович Савченко. Он поделился с земляками своими воспоминаниями об ожесточенных боях, в которых принимал участие, и о Дне Победы, который встретил в немецком городе Росток.

Поезд «Победа» уже в восьмой раз отправляется в ретро-тур в преддверии празднования Дня Победы. В этом году курсирование ретро-состава посвящено 75-летию завершения Битвы за Кавказ и освобождения городов Юга России от немецко-фашистских захватчиков.

Во время театрализованных представлений главный акцент сделан на освобождении тех станций, где проходят концерты творческих коллективов Дворца культуры железнодорожников на станции Ростов-Главный и Ростовского государственного университета путей сообщения. Особое внимание в программе отведено двум важнейшим операциям времен Великой Отечественной войны на Юге России – ожесточенным боям на Миус-фронте и освобождению Новороссийска.

Источник: пресс-служба СКЖД