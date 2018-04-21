26 лет на страже экономических рубежей Отечества

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20 апреля 2018 года в Южном таможенном управлении состоялось торжественное собрание, посвященное 26-й годовщине образования ЮТУ.

Исполняющий обязанности начальника ЮТУ Виктор Коптенко поздравил таможенников с праздником.

Особые слова благодарности Виктор Васильевич адресовал ветеранам таможенной службы, которые в свое время много сил и энергии отдали становлению таможенных органов на юге России, а сегодня своим опытом, профессионализмом, житейской мудростью оказывают неоценимую помощь в работе, патриотическом воспитании молодежи, бережном сохранении богатых таможенных традиций. «Уверен, что новое поколение не подведет своих наставников и будет укреплять и преумножать достижения ЮТУ», – сказал Виктор Коптенко.

Ко дню рождения управления южнороссийские таможенники подошли с достойными результатами. Так, за 1 квартал 2018 года при декларировании товаров в регионе деятельности Южного таможенного управления в доход федерального бюджета поступило 36 млрд рублей таможенных и иных платежей, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 8,8 млрд рублей. Выполнение установленных ФТС России контрольных показателей по формированию федерального бюджета в части доходов, администрируемых таможнями ЮТУ, идет намеченными темпами.

Достижения Южного таможенного управления подтверждены на самом высоком уровне. По результатам конкурса ФТС России на лучший коллектив таможенных органов по итогам 2017 года в номинации «Лучший коллектив пограничной таможни» Ростовская таможня заняла 3 место. А в номинации «Лучший коллектив таможенного поста в автомобильном пункте пропуска» 2 место у таможенного поста МАПП Новошахтинск Ростовской таможни.

За добросовестное исполнение должностных обязанностей, значительный личный вклад в обеспечение защиты экономических интересов Российской Федерации исполняющий обязанности начальника управления вручил ведомственные награды 14 должностным лицам управления.

Источник: Пресс-служба Южного таможенного управления