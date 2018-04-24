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В Новороссийске провели районный этап конкурса «Безопасное колесо»

Конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо» — лично-командное первенство среди обучающихся школ города Новороссийска. С момента основания конкурса его целями остаются пропаганда Правил дорожного движения Российской Федерации, привитие твёрдых навыков безопасного поведения на дороге и пропаганда здорового образа жизни.

В соревнованиях приняли участие представители общеобразовательных организаций четырех внутригородских районов Новороссийска.  Программа конкурса включает в себя  визитную карточку команды ЮИД и командное прохождение специальных тематических станций.

Первая станция «Знатоки правил дорожного движения» – индивидуальный теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения Российской Федерации  с подведением командного результата.

Вторая станция «Знание основ оказания первой доврачебной помощи» – индивидуальный экзамен, включающий вопросы на знание основ оказания первой помощи и задачи по их практическому применению с подведением командного результата.

Третья станция «Автогородок» – индивидуальное вождение велосипеда на специально оборудованной препятствиями площадке с подведением командного результата.

По итогам районных состязаний в финал городского этапа конкурса «Безопасное колесо» вышли команды школ №17, №11, №30,  технико-экономического лицея.

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску

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Категория: Новости / Транспорт

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