Управление транспорта и связи информирует об изменении маршрута 1 мая 2018 года

/Транспорт/

Управление транспорта и связи информирует о том, что 1 мая 2018 года с 07:00 до 14:00 въезд в город Новороссийск по трассе М4 Дон (со стороны г. Геленджика) необходимо осуществлять по следующим направлениям:

- путь следования через город Новороссийск по направлению в южную часть города: ул. Сухумийское шоссе – ул. Ревельская - ул. Портовая – ул. Мира – ул. Революции 1905 года и тд.;

- путь следования через город Новороссийск на автодорогу А290 (на выезд из города) – ул. Сухумское шоссе – ул. Сакко и Ванцетти – ул. Пролетарская.

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск