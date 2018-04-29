Возобновляются перевозки по «единому» билету в Крым

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Автономная некоммерческая организация «Единая транспортная дирекция» с 30 апреля возобновляет перевозки пассажиров в Крым и обратном направлении в прямом смешанном сообщении с использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта. В случае досрочного открытия движения по Крымскому моступеревозки по «единому» билету будут осуществляться без использования паромов.

На сегодняшний день оформлено 59 тысяч 859 проездных документов (с глубиной продажи 90 суток); из них – 39 тысяч 695 в Крым, 20 тысяч 164 – из Крыма.

Напомним, что перевозки автобусами по «единому» билету с использованием железнодорожного транспорта в туристический сезон 2018 г. будут осуществляться от железнодорожных вокзалов Краснодара, Анапы в семь городов Крымского полуострова: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту. АНО «ЕТД» координирует перевозки пассажиров на всем протяжении пути. Стоимость автобусной составляющей «единого» билета осталась на уровне 2015 года.

Оформить «единый» билет в Крым можно при оформлении железнодорожного билета в кассах любого железнодорожного вокзала, в кассах агентских сетей АО «ФПК» (дочернее общество ОАО "РЖД"), а также на сайте ОАО «РЖД» за 90 суток до планируемой даты поездки. Перевозки по «единому» билету в Крым и обратно с использованием железнодорожного транспорта осуществляются в курортный сезон с 30 апреля по 30 сентября.

Кроме того, АНО «ЕТД» для обеспечения транспортной доступности курортов Крымского полуострова продолжает перевозки по «единому» билету с использованием авиационного транспорта в рамках проекта Fly&Bus из нового терминала аэропорта Симферополь в города и санатории Крыма. «Единый» билет можно приобрести одновременно с оформлением авиабилета на сайтах авиакомпаний и в агентских сетях по продаже авиабилетов – с глубиной продажи до 30 сентября 2018 года (ознакомиться с местами продаж можно на сайте www.fly-bus.ru ), а также по прилету в кассах при предоставлении авиабилета. Расписание автобусов состыковано с расписанием прилета/вылета самолетов. Перевозки осуществляется в течение всего года.

Для улучшения качества обслуживания, выявления проблемных вопросов и ожиданий пассажиров при перевозке по «единому» билету (в том числе по проекту Fly&Bus), определения направлений дальнейшего улучшения качества оказываемых услуг АНО «ЕТД» в нынешнем курортном сезоне будет продолжена программа «Тайный пассажир». Подробную информацию о программе и условиях участия в ней можно получить на сайте АНО «ЕТД» в специальном разделе «Тайный пассажир».

Для пассажиров, следующих по «единому» билету, организована круглосуточная бесплатная телефонная «горячая» линия 8 800 250-18-04 .

Всего с 2014 года по «единому» билету перевезено порядка 1,5 млн человек.

Источник: пресс-служба АНО "ЕТД" (Единая транспортная дирекция)