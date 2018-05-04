В Новороссийске подвели итоги операции «Встречная полоса»

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Для снижения аварийности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий по причине нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения, на территории города Новороссийска в период с 24 по 29 апреля 2018 года проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Встречная полоса».

По итогам операции в отношении водителей за нарушения ПДД составлено 554 административных материала, в том числе, по причине нарушений, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения, предусмотренных частью 4 ст. 12.15 КоАП РФ, составлено 44 административных материала.

За период проведения операции, дорожно-транспортных происшествий, причиной которых стал выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, не допущено.

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску