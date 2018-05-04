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5 и 7 мая в Новороссийске перекроют движения всех видов транспорта по улице Советов

Отдел ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску информирует об организации движения транспорта в городе Новороссийске репетиций парада

В целях обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов в местах проведения массовых мероприятий, -5 и 7 мая 2018 года будет произведено перекрытие движения всех видов транспорта по ул. Советов, четная и нечетная сторона, с 21:00 до 24:00 часов.
Уважаемые участники дорожного движения, заблаговременно выбирайте альтернативные маршруты передвижения.

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску

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Категория: Новости / Транспорт

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