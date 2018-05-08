Такому лимузину позавидует даже Трамп: в Сети опубликованы снимки нового президентского автомобиля Путина

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На четвертую для Владимира Путина инаугурацию президент России прибыл на новеньком лимузине из проекта "Кортеж".

7 мая в Москве прошла инаугурация Владимира Путина, который по итогам выборов 18 марта набрал 76,6% голосов и праздновал победу еще в первом туре, сообщает ресурс LIGAnews.

Изначально режиссер инаугурации принял решения полностью отказаться от лимузина из проекта "Кортеж". Однако на новинку было потрачено слишком много времени, да и к тому же с 2018 году любой житель России сможет без проблем оформить заказ на любую модель из проекта "Кортеж". Именно поэтому и было принято решение дать возможность президенту России проехаться немного на машине по территорию Кремля.

Из СМИ уже известно, что Путин сел на заднее пассажирское сиденье, а сам лимузин сопровождали полицейские на мотоциклах.

Источник: https://liganews.net/russia/9123_1525711499