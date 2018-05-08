Какие улицы перекроют в Новороссийске 9 мая

/Транспорт/

Отдел ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску информирует об организации движения транспорта в городе Новороссийске в день проведения парада, 9 мая 2018 года.

Будет произведено перекрытие движения всех видов транспорта:

1. По Анапскому шоссе, по четной и нечетной стороне, на участке от ул. Московской до Кутузовского кольца, с 7:00 часов до 12:00 часов.

2 По ул. Магистральная, на участке от ул. Сакко и Ванцетти до ул. Мира, с 7:00 часов до 12:00 часов.

3. По ул. Магистральная, на участке от ул. Мира до Кутузовского кольца с 07:00 часов до 12:00 часов.

4. По ул. Кутузовской, на участке от ул. Видова до Кутузовского кольца, с 7:00 часов до 12:00 часов.

5. По ул. Сипягина, на участке от ул. Чайковского до ул. Кутузовской, с 7:00 часов до 12:00 часов.

6. По ул. Чайковского (сквер), на участке от ул. Сипягина до ул. Советов, с 07:00 часов до 12:00 часов.

7. По ул. Советов, по четной и нечетной стороне, на участке от ул. Кутузовской до ул. Революции 1905 года, с 7:00 часов до 12:00 часов.

8. По ул. Леднева, на участке от ул. Советов до ул. Мира, с 7:00 часов до 14:00 часов, для организации парковки военной техники.

9. По ул. Свободы, на участке от ул. Энгельса до ул. Советов и от ул. Советов до ул. Мира, с 7:00 часов до 14:00 часов.

10. По ул. Рубина, на участке от ул. Коммунистическая до ул. Советов, с 7:00 часов до 12:00 часов.

11. По ул. Новороссийской Республики, на участке от ул. Коммунистическая до ул. Советов и от ул. Советов до ул. Мира, с 7:00 часов до 14:00 часов.

12. По ул. Новороссийской Республики, на участке от ул. Советов до ул. Мира, с 14:00 до 24:00 часов.

13. По ул. Мира, на участке от ул. Революции 1905 года до ул. Свободы, с 12:00 часов до 24:00 часов.

Парковочные места для стоянки транспорта 9 мая 2018 года будут организованы по следующим адресам:

По ул. Карла Маркса, на участке от ул. Свободы до площади Героев, с 17:00 до 24:00 часов.

По ул. Губернского, на участке от ул. Свободы до площади Героев, с 17:00 до 24:00 часов.

Уважаемые участники дорожного движения, заблаговременно выбирайте альтернативные маршруты передвижения.

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску