Ростовский и Краснодарский регионы СКЖД свяжут дополнительные пригородные поезда

/Транспорт/

С 19 мая по 30 сентября 2018 года назначаются дополнительные пригородные поезда, связывающие Ростовскую область и Краснодарский край.

По субботам и воскресеньям будут курсировать дополнительные поезда:

№6240/6239 сообщением Ростов – Орловка-Кубанская, отправлением со станции Ростов в 06:46 и прибытием на станцию Орловка-Кубанская в 08:32;

№6190/6189 сообщением Орловка-Кубанская – Ростов, отправлением со станции Орловка-Кубанская в 11:12 и прибытием на станцию Ростов в 13:02.

Подробную информацию о графике движения поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00. (Звонок из любой точки России бесплатный).