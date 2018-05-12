Перец из Иордании не прошел фитосанитарный контроль

/Транспорт/

В морском порту Новороссийск предотвращено поступление в Российскую Федерацию 11,96 тонн перца прибывшего из Иордании морским транспортом.

В результате проведения досмотра данной подкарантинной продукции госинспекторами Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея были выявлены живые имаго западного (калифорнийского) цветочного трипса. Наличие карантинного вредителя в перце подтверждено заключением о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции ФГБУ «Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория».

Западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis (Pergande) - вредитель растений, ограниченно распространенный на территории Российской Федерации. Трипс опасен не только тем, что наносит непосредственные повреждения цветочным и декоративным растениям, овощным и фруктовым культурам, снижая тем самым урожай. Он также способен переносить вирусы - возбудители опасных заболеваний растений. Отмечен более чем на 250 видах растений. Личинки и взрослые трипсы питаются листьями и цветками растений. Повреждённые листья и цветки увядают и опадают.

В очередной раз обращаем внимание участников ВЭД, что при закупках и дальнейших поставках в РФ необходимо обращать внимание на фитосанитарное состояние подкарантинной продукции в соответствии с фитосанитарными требованиями РФ.