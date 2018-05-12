Опубликована новая схема движения по автодороге Симферополь-Керчь

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Государственным комитетом дорожного хозяйства РК представлена схема автомобильных дорог общего пользования Республики Крым по маршруту Керчь – Симферополь. Схема отображает организацию дорожного движения транспорта по территории Крыма в направлении Крымского моста и Керченской паромной переправы, а также в обратном направлении.

Транспортные средства, за исключением грузовых, двигающиеся со стороны Симферополя в направлении Крымского моста, могут доехать до него, воспользовавшись автодорогами Симферополь – Феодосия (35 ОП РЗ 35К-003) и Феодосия – Керчь (35 ОП РЗ 35А-001)(на схеме обозначены зеленым цветом)и далее двигаться по автомобильному подходу, повернув направо в районе транспортной развязки на пересечении существующей автодороги Феодосия – Керчь и автомобильного подхода к Крымскому мосту.

При этом движение на участке дороги Феодосия – Керчь от поворота на Приозерное до Керчи в настоящее время закрыто из-за ремонтных работ, откроется оно одновременно с запуском движения по Крымскому мосту и автомобильному подходу.

Грузовым транспортным средствам, имеющим разрешенную максимальную массу свыше 3,5 т , проезд по Крымскому мосту запрещен, движение осуществляется только через Керченскую паромную переправу. Кроме того, для указанных грузовых автомобилей будет запрещено движение по участку автодороги Феодосия – Керчь от поворота на Приозерное до города Керчи.

Грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т могут объехать участок автодороги Феодосия – Керчь от поворота на Приозерное до города Керчи по двум маршрутам:

- поворот на Багерово – Багерово – Керчь, 24 км;

- поворот на Приозерное – Приозерное – Аршинцево – Керчь, 29 км.

В случае заторов на трассе в районе города Феодосии альтернативным объездом для легкового и грузового автотранспорта может служить маршрут, проходящий через населенные пункты Первомайское, Садовое, Изобильное, Журавки, Новопокровка, Владиславовка, Львово, Каменское, Семисотка, Батальное.

Для грузового транспорта, направляющегося в Евпаторию, Саки, Черноморское рекомендован объезд Симферополя по маршруту Феодосия -Нижнегорский - Красногвардейское – Евпатория.

Для грузового транспорта, направляющегося в Симферополь, Алушту, Ялту, Севастополь, рекомендован объезд по маршруту Феодосия – Нижнегорский - Красногвардейское – Симферополь.

Источник: https://www.3652.ru/news/2037672