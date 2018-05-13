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Лучшие и худшие седаны на вторичном рынке
Как хорошо известно, седан – самый популярный в России тип кузова автомобиля. С начала 2017 года и по конец первого квартала 2018 мы тщательно осмотрели 46 732 седанов и точно знаем, какие из них лучше или хуже сохранились. Возраст машин, попавших в этот рейтинг, составляет от 3 до 4 лет, это самые востребованные автомобили на вторичном рынке.
В этом возрасте у большинства автомобилей истекает заводская гарантия и они, как правило, переходят ко второму владельцу. В рейтинг мы внесли те модели, которые осматривались минимум 50 раз, что гарантирует высокую релевантность данных. Этот рейтинг поможет определиться с выбором тем, кто хочет приобрести надежный автомобиль под определенный бюджет.
Методика осмотра
Перед тем, как выставить автомобиль на онлайн-аукцион, мы осматриваем его по 500 параметрам, используя запатентованную технологию CarPrice.Realtime.
Все собранные данные систематизируются, а автомобилю присваивается определенное количество звездочек по четырем параметрам: «Кузов», «Салон»,
«Техническое состояние» и «Сопутствующие факторы». Максимально каждый автомобиль может набрать 20 звездочек, это означает, что он находится в идеальном состоянии.
Седаны по цене до 500 тысяч рублей
В данной категории мы выделили 20 наиболее популярных моделей, чья цена на момент осмотра не превышала полмиллиона рублей. С начала 2017 года по всей стране нами было осмотрено 34 441 таких
седанов. Мы анализировали состояние машин из частных рук, убрав автомобили, работавшие в такси или в парках корпораций, поскольку уровень эксплуатации таких машин значительно отличается.
Лидером списка лучших седанов до 500 тысяч рублей стал обновленных Hyundai Solaris первого поколения. Техническое состояние этой машины часто очень близко к идеальному. Впрочем, состояние
кузова и салона этого «русского корейца» также неплохое, что и позволяет ему набрать в сумме самый высокий балл.
Замыкает наш рейтинг Chevrolet Cobalt II. Обидно, что с технической части это неплохой автомобиль, но вот состояние кузова после 3-4 лет эксплуатации не позволило ему занять высокие
позиции в нашем рейтинге.
Седаны по цене от 500 тысяч до 1 миллиона
Мы также проанализировали состояние более дорогих автомобилей, ограничив их цену одним миллионом рублей. В список попали как большие бизнес-седаны, так и относительно компактные автомобили.
Лидером стал Volkswagen Jetta шестого поколения, который после нескольких лет эксплуатации имеет отличное техническое состояние и по совокупности факторов набирает высший балл.
Лучшим из больших седанов стал также представитель Volkswagen – рестайлинговый Passat CC. Любопытно, что состояние трех-четырехлетних Nissan Teana чуть лучше, чем у их извечного соперника - Toyota Camry.
Источник: пресс-служба