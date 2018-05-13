Лучшие и худшие седаны на вторичном рынке

Перед тем, как выставить автомобиль на онлайн-аукцион, мы осматриваем его по 500 параметрам, используя запатентованную технологию CarPrice.Realtime.

Все собранные данные систематизируются, а автомобилю присваивается определенное количество звездочек по четырем параметрам: «Кузов», «Салон»,

«Техническое состояние» и «Сопутствующие факторы». Максимально каждый автомобиль может набрать 20 звездочек, это означает, что он находится в идеальном состоянии.

Седаны по цене до 500 тысяч рублей

В данной категории мы выделили 20 наиболее популярных моделей, чья цена на момент осмотра не превышала полмиллиона рублей. С начала 2017 года по всей стране нами было осмотрено 34 441 таких

седанов. Мы анализировали состояние машин из частных рук, убрав автомобили, работавшие в такси или в парках корпораций, поскольку уровень эксплуатации таких машин значительно отличается.

Лидером списка лучших седанов до 500 тысяч рублей стал обновленных Hyundai Solaris первого поколения. Техническое состояние этой машины часто очень близко к идеальному. Впрочем, состояние

кузова и салона этого «русского корейца» также неплохое, что и позволяет ему набрать в сумме самый высокий балл.

Замыкает наш рейтинг Chevrolet Cobalt II. Обидно, что с технической части это неплохой автомобиль, но вот состояние кузова после 3-4 лет эксплуатации не позволило ему занять высокие

позиции в нашем рейтинге.