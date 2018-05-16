По Крымскому мосту проехало уже свыше 5 000 транспортных средств

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К 12:00 (мск) за 6,5 часов после открытия движения по Крымскому мосту прошло более 2 500 транспортных средства в сторону Крыма и более 2 500 в сторону Краснодарского края. Итого с 5:30 (мск) в обе стороны проехало свыше 5 000 транспортных средств.

Максимальная занятость дорожного полотна за этот период достигала 30% и пришлась на первый час после открытия движения.

Дорожная обстановка штатная. Видимость хорошая. Ветер 2 м/с. Дорожное полотно сухое. Температура воздуха 23 градуса Цельсия.

Максимальная разрешённая скорость движения на Крымском мосту - 90 км/ч.

Движение по трассе по Крымскому мосту контролируется с помощью автоматизированной системы управления дорожным движением – АСУДД.

Система представляет собой интеграцию нескольких подсистем, которые обеспечивают автоматический мониторинг дорожной обстановки, метеоусловий, транспортных потоков, распознавание аварийных ситуаций и других инцидентов. По трассе установлены 19 камер видеонаблюдения и 10 камер системы предотвращения ДТП. Видеоинформация выводится на мониторы в ЦУП.

Источник: Росавтодор