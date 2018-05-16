В России построят уральскую высокоскоростную железнодорожную магистраль Челябинск – Екатеринбург

/Транспорт/

Подписанным распоряжением в Транспортную стратегию Российской Федерации на период до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства от 22 ноября 2008 года №1734-р) включён крупный инвестиционный проект по созданию Уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск – Екатеринбург (далее – УВСМ) протяжённостью 220 км с временем в пути между конечными пунктами 1 час 10 минут (далее – проект).

Реализация проекта предусмотрена прогнозом долгосрочного социально-экономического развития России до 2030 года, Генеральной схемой развития сети железных дорог ОАО «РЖД», Программой организации скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения в России.

Строительство УВСМ позволит улучшить структуру рынка труда, социально-экономической миграции, создать новый тип хозяйственной кооперации в уральском регионе.

Реализация проекта будет способствовать повышению мобильности населения Екатеринбургской и Челябинской агломераций, развитию моногородов, находящихся рядом с УВСМ.

УВСМ будет интегрирована в общероссийскую сеть высокоскоростного и скоростного транспорта, будет связана в том числе с железнодорожными магистралями Москва – Казань – Екатеринбург, Екатеринбург – Тюмень и Екатеринбург – Нижний Тагил. УВСМ будет частью международного высокоскоростного грузо-пассажирского коридора «Евразия».