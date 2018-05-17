В Крымске сотрудники транспортной полиции задержали похитителя железнодорожных деталей

/Транспорт/

Около полусотни деталей железнодорожных путей злоумышленник пытался сдать в пункт приема металла города Крымска, однако довести свой преступный умысел до конца ему так и не удалось.

Когда гражданин вывозил «добычу» с территории крупного транспортного предприятия, он привлек внимание одного бдительного сотрудника, который и сообщил об увиденном в транспортную полицию.

Злоумышленник был задержан на месте преступления и доставлен в дежурную часть ЛОП на станции Крымская. Свою вину он отрицать не стал. Как выяснилось, мужчина нигде не работал и таким образом, хотел обогатиться. Вырученные от сдачи металла деньги житель Крымского района был намерен потратить по своему усмотрению. Сумма ущерба предприятию – собственнику составила более десяти тысяч рублей.

По факту кражи деталей верхнего строения железнодорожного пути, в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ.

Источник: Пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте