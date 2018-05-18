В Новороссийске проводят опрос по организации движения

/Транспорт/

Управлением транспорта и связи с 15 мая по 30 мая проводится изучение общественного мнения по вопросу изменения организации дорожного движения на пересечении ул. Кутузовская, д.3/ул. Магистральная.

Согласно анализа аварийности, за 2017 год на данном участке дороги произошло 10 дорожно-транспортных происшествий, на текущую дату 2018 года – 5.

Дорожно-транспортные происшествия, интенсивность движения транспорта, движение пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе, а также наличие остановочного пункта общественного транспорта приводят к созданию заторовых ситуаций.

Исходя из вышеизложенного предлагается к обсуждению изменение организации дорожного движения на данном участке дороги, а именно:

При выезде с ул. Кутузовская, д.3 на ул. Магистральная установить дорожный знак 4.1.2 "Движение направо".

По ул. Магистральная, в направлении выезда из центра города, запретить поворот налево на ул. Кутузовскую, д.3, установить дорожный знак 3.18.2 "Поворот налево запрещен".

По ул. Магистральная, в направлении въезда в центр города, запретить разворот в районе ул. Кутузовская, установить дорожный знак 3.19 "Разворот запрещен".

Таким образом планируется предотвратить аварийные ситуации и создание заторовых ситуаций на пересечении ул. Кутузовская, д.3/ул. Магистральная.

Просим жителей города высказать свое мнение об изменении организации дорожного движения на пересечении ул. Кутузовская, д.3/ул. Магистральная и направлять предложения на электронный адрес Управления транспорта и связи novuts@mail.ru, с 15 мая по 30 мая включительно.

По итогам изучения общественного мнения, комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения будет принято решение.

Дополнительно сообщаем, что с целью обеспечения безопасности дорожного движения, городской комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения принято решение о переносе пешеходного перехода по ул. Магистральная, расположенного после пересечения с ул. Кутузовская, в район разворотного кольца, через существующий островок, с обустройством подходов к пешеходному переходу и установкой пешеходных секций светофорного регулирования на данном участке. МКУ «УКЖКХ» дано поручение выполнить указанные мероприятия в срок до 30.09.2018.

Источник: Пресс-служба администрацции МО Новороссийск