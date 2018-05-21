ГИБДД сообщает...

/Транспорт/

В воскресенье, 20 мая, на территории города Новороссийска зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых получили ранения 3 человека.

В 18 часов 30 минут, водитель, управляя автомобилем Газель, при движении по ул. Ленина, п. Цемдолина со стороны Анапского шоссе, допустил наезд на пешехода-женщину, которая пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода. Пешеход, с ранениями различной степени тяжести госпитализирована в больницу № 1.

В 19 часов 10 минут, также, по ул. Ленина в п. Цемдолина, водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2170, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения и столкновение с автомобилем Ниссан, в котором в качестве пассажиров, находились двое детей 2016 и 2017 года рождения. Дети получили ранения и были госпитализированы в больницу № 1 города Новороссийска. В ходе оформления ДТП- было установлено, что водитель отечественного автомобиля находился за рулем в состоянии опьянения и не имел права управления транспортным средством.

Уважаемые участники дорожного движения! Соблюдение Правил дорожного движения -залог безопасности. Если Вам стали известны факты управления транспортными средствами лицами в состоянии опьянения, - проявите активную гражданскую позицию- сообщите по телефону дежурной части Управления МВД России по г. Новороссийску по телефону 02 ( с мобильного телефона 020) или на телефон дежурной части ОР ДПС по тел. 26-02-02. Этим Вы спасете чью-то жизнь и здоровье. Будьте внимательны и взамовежливы на дороге.