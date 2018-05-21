Дополнительные услуги пользуются спросом

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Более 13 тыс. пассажиров воспользовались залами повышенной комфортности на вокзалах СКЖД за 4 месяца.

На вокзалах, расположенных на полигоне Северо-Кавказской железной дороги, в январе-апреле 2018 года услугами залов повышенной комфортности воспользовались более 13,3 тыс. пассажиров.

Лидерами по их посещению стали вокзальные комплексы Краснодар-1, Ростов-Главный, Адлер.

В апреле залами повышенной комфортности воспользовались более 3,1 тыс. пассажиров.

Наибольшей популярностью у посетителей пользуются такие услуги, как сервисное обслуживание при оформлении проездных документов и офисные услуги, в том числе использование персонального компьютера с выходом в Интернет.

Источник: пресс-служба СКЖД