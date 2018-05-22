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На дорогах города

За прошедшие сутки сотрудниками ОР ДПС ГИБДД выявлено 122 нарушения Правил дорожного движения, из них:

тонировка – 5 (все нарушения устранены на месте); нарушение правил остановки\стоянки транспортных средств – 25; перевозка детей без специального удерживающего устройства – 7;
на территории обслуживания зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека получили ранения различной степени тяжести.
Сотрудниками ОР ДПС ГИБДД выявлено три факта управления транспортными средствами, документы на которые числятся в розыске.

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Категория: Новости / Транспорт

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