Международному аэропорту в Саратовской области присвоили имя Гагарин

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Распоряжение от 22 мая 2018 года №945-р. В Саратовской области реализуется инфраструктурный проект по строительству нового международного аэропортового комплекса, отвечающего современным требованиям авиационной безопасности и обслуживания пассажиров. Новому аэропорту присвоено наименование «Гагарин».

С 2011 года в Саратовской области реализуется инфраструктурный проект по строительству нового международного аэропортового комплекса, отвечающего современным требованиям авиационной безопасности и обслуживания пассажиров.

Строительство аэропорта ведётся в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)» (утверждена постановлением Правительства от 5 декабря 2001 года №848).

Подписанным распоряжением новому аэропорту присвоено наименование «Гагарин» в честь лётчика-космонавта Юрия Гагарина, многие факты биографии которого связаны с Саратовом и Саратовской областью.

Инициатива присвоения этого наименования принадлежит правительству Саратовской области. Предложение о присвоении строящемуся аэропорту наименования «Гагарин» поддержано большинством жителей области.

Источник: Правительство РФ