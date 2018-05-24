Начались перевозки по «единому» билету в Крым и обратно от Международного аэропорта Анапа

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С 1 июня 2018 года АНО «Единая транспортная дирекция» начинает перевозки от Международного аэропорта Анапы (п. Витязево) в Крым и обратном направлении в рамках проекта Fly&Bus, также реализуемого дирекцией в аэропорту Симферополя.

Перевозки будут осуществляться в семь крымских городов: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту.

Юлия Самойлова, генеральный директор АНО «ЕТД»:

– Открытие движения по Крымскому мосту значительно сократило время поездки из Краснодарского края на полуостров, что дает новый импульс для развития регионов. Отмечу, что мультимодальные перевозки по «единому» билету с использованием авиационного транспорта реализуются АНО «ЕТД»

с 2016 года. Пилотным проектом стали перевозки по системе Fly&Bus из аэропорта Симферополя в города и санатории Крыма. В курортном сезоне 2018 года в рамках проекта Fly&Bus будет продолжено взаимодействие с аэропортами юга России: возобновятся перевозки из Международного аэропорта Сочи в Абхазию, из аэропортов Симферополя и Анапы – в города Крыма.

«АНО «ЕТД» выступила инициатором интеграции систем продажи авиа- и автобусных билетов, что позволило осуществлять реализацию системы «единого» билета с использованием как железнодорожного, так и авиационного транспорта», – подчеркнула Ю. Самойлова.

Международный аэропорт Анапа в свою очередь, рассчитывает, что данная услуга будет востребована среди жителей восточной части Крыма, а также желающих увидеть Крымский мост. Время поездки из аэропорта Анапы до Керчи составит около двух часов.

Электронный билет на автобус можно приобрести одновременно с билетом на самолет в авиакассах и на порталах покупки авиабилетов, а также по прилету в Анапу в зале получения багажа аэровокзального комплекса при предъявлении авиабилета. Стоимость «единого» билета на автобус из аэропорта Анапы в Керчь составляет 600 руб., в Феодосию – 800 руб., Судак – 900 руб., Симферополь – 1000 руб., в Евпаторию, Севастополь и Ялту – 1200 руб.

Дети до 2 лет в сопровождении взрослых следуют по «единому» билету бесплатно, детям до 12 лет предоставляется скидка 20%.

Источник: пресс-служба АНО "ЕТД" (Единая транспортная дирекция)