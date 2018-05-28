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С 1 июня стартуют перевозки от аэропорта Анапы в Крым по «единому» билету

Перевозки будут осуществляться в семь крымских городов: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту.

Время поездки из аэропорта Анапы до Керчи составит около двух часов. Ожидается, что данная услуга будет востребована среди жителей восточной части Крыма, а также желающих увидеть Крымский мост.

Электронный билет на автобус можно приобрести одновременно с билетом на самолет в авиакассах или при покупке через Интернет, а также по прилету в Анапу в зале получения багажа при предъявлении проездного документа.

Дети до 2 лет в сопровождении взрослых следуют по «единому» билету бесплатно.

Напомним, мультимодальные перевозки по «единому» билету с использованием авиационного транспорта реализуются с 2016 года. Пилотным проектом стали перевозки по системе Fly&Bus из аэропорта Симферополя в города и санатории Крыма. В курортном сезоне 2018 года в рамках проекта Fly&Bus будет продолжено взаимодействие с аэропортами юга России: возобновятся перевозки из Международного аэропорта Сочи в Абхазию, из аэропортов Симферополя и Анапы – в города Крыма.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края

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Категория: Новости / Транспорт

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