Северо-Кавказский филиал АО «ФПК» планирует перевезти в летний период более 15 тысяч детей

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Предстоящим летом графиковыми и дополнительными поездами Северо-Кавказского филиала АО «ФПК» к местам отдыха в Адлере, Туапсе, Анапе, Новороссийске и Минеральных водах отправятся более 15 тыс. детей в составе организованных групп.

Первый детский поезд был торжественно отправлен со станции Ростов-Главный 2 июня. Поездом №638 сообщением Ростов – Адлер, который традиционно перевозит организованные группы детей в летний период, к месту отдыха, в частности, отправились несколько десятков детей сотрудников предприятий полигона СКЖД. На вокзальном комплексе для юных пассажиров была подготовлена концертная программа с выступлением детских коллективов, а также вручены памятные сувениры.

Всего летом 2018 года АО «ФПК» планирует перевезти около 480 тыс. детей в составе организованных групп. Для этого будет назначено 185 рейсов поездов.

В частности, для обеспечения безопасных и комфортных детских перевозок сформированы 29 специальных составов из вагонов последних лет постройки, оборудованных биотуалетами, кулерами и кондиционерами. Вагоны, предназначенные для перевозки организованных детских групп, прошли все необходимые проверки специалистами Роспотребнадзора. Установлен строгий контроль за подготовкой составов поездов, соблюдением графиков движения, а также за организацией питания и медицинским обеспечением.

Напомним, что уже третий год подряд холдинг "РЖД" предоставляет скидку в размере 50% на проезд детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно в период с 1 июня по 31 августа. По состоянию на 4 июня оформлено уже более 900 тыс. проездных документов со скидкой 50% для детей от 10 до 17 лет.

Источник: пресс-служба СКЖД