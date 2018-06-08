Турецкие персики не прошли фитосанитарный контроль

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При досмотре 3 партий персиков, общим весом более 43 тонн, прибывших из Турции в морской пункт пропуска «Новороссийск», государственными инспекторами Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея выявлен карантинный объект.

По результатам экспертизы, проведенной специалистами подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория», было установлено, что партии персиков заражены опасным карантинным вредителем – средиземноморской плодовой мухой.

Средиземноморская плодовая муха (Ceratitis capitata (Wied.)) – относится к группе наиболее опасных и вредоносных видов, повреждает плоды абрикоса, яблони, сливы, черешни, томата, а также более 200 видов других растений. Личинки, питаясь плодами, вызывают их преждевременное опадение. Повреждение кожуры мухой при яйцекладке вызывает развитие плесеней и гниение плодов.

В целях обеспечения охраны растений и территории Российской Федерации от проникновения на нее и распространения по ней карантинных объектов, предотвращения ущерба от распространения карантинных объектов зараженные партии турецких персиков запрещены к ввозу.

Источник: Россельхознадзор по Краснодарскому краю и республике Адыгея