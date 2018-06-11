"Жизненная артерия"

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Строители установили последнюю сваю железнодорожной части моста через Керченский пролив.

В эфире радио Sputnik заместитель председателя ОП Крыма Александр Форманчук отметил, что ввода этой части моста крымчане ждут с нетерпением.

Строители завершили работу над свайным фундаментом железнодорожной части моста через Керченский пролив, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

"Последняя трубчатая свая погружена в основание опоры № 254, ближайшей к фарватерной по керченскому направлению. Всего за время стройки в дно Керченского пролива под автодорожную и железнодорожную части Крымского моста погружено 6694 сваи трех типов", – говорится в сообщении.

Сваи моста расположены как вертикально, так и под наклоном. Для надежности и долговечности в агрессивной морской среде в каждой трубосвае создан железобетонный сердечник: в верхней секции трубы сформирован армокаркас, заполненный гидротехническим бетоном. Отмечается, что требования к профилю железных дорог жестче, чем у автодорог, поэтому железнодорожный мост более плавно поднимается к фарватеру – с пяти до 35 метров.

"Его опоры массивнее, отсюда и большее количество свай в его фундаментах. Так, если под опоры автодорожного моста погружено 2576 трубосвай, то под железнодорожные – 2788 трубосвай", – добавили в инфоцентре.

По трассе железной дороги достигнут и своеобразный рекорд этого типа работ: на участке между островом Тузла и фарватером в опоре № 224 отмечено самое глубокое погружение трубосваи – 108 метров.

В эфире радио Sputnik политолог, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук отметил, что ввода железнодорожной части моста крымчане ждут с нетерпением.

"Мы с нетерпением ждем ввода железнодорожного моста, того момента, когда поезда пойдут через Крымский мост – тогда наш знаменитый красивый Симферопольский железнодорожный вокзал оживет и будет принимать большой поток туристов, отдыхающих и просто людей, которые будут приезжать в Крым. Поэтому мы его очень ждем, и уверены, что такой момент приближается. Сегодняшнее событие стимулирует наши ожидания, усиливает ощущения того, что грандиозный проект – строительство Крымского моста – выходит на финишную прямую. Увеличатся пассажиропотоки и грузопотоки – это очень важно для нас. Крымский мост, его железнодорожная часть – это жизненная артерия для Крыма", – сказал Александр Форманчук.

Мост в Крым из Краснодарского края – самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, движение запустили 16 мая. Поезда начнут движение по мосту в 2019 году.

Источник: https://ria.ru/radio/