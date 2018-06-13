Представители Федерального дорожного агенства проверили ход строительства автоподхода к аэропорту «Гагарин» Саратова

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Саратовская область стала следующим регионом маршрута рабочей поездки делегации Федерального дорожного агенства. Во главе с заместителем руководителя ведомства Игорем Астаховым представители Росавтодора осмотрели ход строительства Северного автодорожного подхода к будущему аэропортовому комплексу «Гагарин» Саратова. Проект реализуется за счет федерального финансирования.

В мероприятии принял участие Губернатор области Валерий Радаев, министр транспорта и дорожного хозяйства региона Николай Чуриков.

Строительство Северного автодорожного подхода началось в декабре 2016 года.Общая протяжённость новой дороги с учётом всех автоподъездовсоставит более 12 км ипройдет от федеральной трассы «Сызрань - Саратов - Волгоград» до воздушной гавани. На первом этапе предполагается строительство двухполосной магистрали, на втором - проезжую часть расширят до 4 полос, и дорога будет соответствовать IБ категории. Кроме того, проект включает строительство нескольких развязок. Пропускная способность дороги составит до 60 тыс. автомобилей в сутки.

Игорь Астахов отметил значимость объекта для региона и темпы работ.

«Я помню, как начиналась реализация проекта в прошлом году, спустя год объект находится в высокой степени готовности - 57%. Это дает уверенность в том, что работы будут завершены согласно намеченным планам», - подчеркнул заместитель главы Росавтодора.

Как доложили специалисты регионального министерства, выполнено переустройство коммуникаций, закреплены ось и основные элементы трассы, произведено устройство основания земляного полотна. Готовность искусственных сооружений составляет 90%.

«Будем использовать самые современные материалы, чтобы увеличить гарантийный срок до 10 лет. До конца года необходимо обеспечить проезд по новой дороге», - обозначил Губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Стоимость первой очереди строительства составляет 3,3 млрд рублей. В текущем году на реализацию данного проекта региону предоставлено 700 млн межбюджетных трансфертов.

Общий объем финансирования дорожного хозяйства Саратовской области из федерального бюджета в 2018 году предусматривается в размере 7 млрд 111,3 млн рублей. Из них на развитие федеральных трасс будет направлено 5 млрд 411,3 млн рублей, а в виде субсидий и межбюджетных трансфертов субъекту - 1,7 млрд рублей.

**** Сеть автомобильных дорог общего пользования в Саратовской области включает в себя 1050 км трасс федерального и 9721 км регионального значения.

По территории области проходят федеральные автодороги: Р-22 «Каспий», подъезд к городу Саратов (223,6 км), Р-158 Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов (101,8 км), Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград (400 км), А-298 Пристанное – Ершов – Озинки – гр. с Р. Казахстан (324,3 км).

Источник: Росавтодор