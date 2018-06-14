Новя схема организации дорожного движения обойдется Новороссийску в 9 400 000 рублей

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Администрация муниципального образования город Новороссийск провела тендер на разработку комплексной схемы организации дорожного движения в муниципальном образовании город Новороссийск. Информация разещена на сайте госзакупок . На данный момент определение поставщика завершено.

Конкурсная документация размещена в единой информационной системе zakupki.gov.ru в открытом доступе. Согласно контракта разработать новую схему должны в срок до 01.11.2018