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Новя схема организации дорожного движения обойдется Новороссийску в 9 400 000 рублей

Администрация муниципального образования город Новороссийск провела тендер на разработку комплексной схемы организации дорожного движения в муниципальном образовании город Новороссийск.  Информация разещена на сайте госзакупок.  На данный момент определение поставщика завершено. 

Конкурсная документация размещена в единой информационной системе zakupki.gov.ru в открытом доступе. Согласно контракта разработать новую схему должны в срок до 01.11.2018

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Категория: Новости / Транспорт

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