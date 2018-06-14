/Транспорт/
Новя схема организации дорожного движения обойдется Новороссийску в 9 400 000 рублей
Администрация муниципального образования город Новороссийск провела тендер на разработку комплексной схемы организации дорожного движения в муниципальном образовании город Новороссийск. Информация разещена на сайте госзакупок. На данный момент определение поставщика завершено.
Конкурсная документация размещена в единой информационной системе zakupki.gov.ru в открытом доступе. Согласно контракта разработать новую схему должны в срок до 01.11.2018